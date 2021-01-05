ABD'de, Ayyıldız Tim ekibine dava açıldı

CIA çalışanlarının hesaplarına siber saldırı düzenlediği iddia edilen Ayyıldız Tim, söylentileri yalanladı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ayyıldız Tim ekibine karşı harekete geçti.

CIA ve FBI, Ayyıldız Tim'in ABD'ye siber savaş açtığını ve siber casusluk faaliyetleri yürüttüğünü iddia ediyor.

CIA VE FBI'DAN SOSYAL MEDYA DEVLERİNE YAZI

Söz konusu iki kuruluş, sosyal medya platformları Facebook, Twitter, Instagram ve Gmail'e yazı göndererek, ekibin bilgilerini talep etti.

"İDDİALAR YALAN"

İddiaları yalanlayan Ayyıldız Tim ise ABD'ye yönelik siber saldırı faaliyetlerinde bulunmadıklarını, ancak Türkiye'yi hedef alan PKK/YPG, FETÖ gibi terör örgütleriyle bağlantılı hesaplarla mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

"FETÖ DESTEKÇİLERİ BU İŞİN ARKASINDA"

2020 yılında CIA çalışanlarını hack'leyerek 100 bin belgeyi ele geçirdiği öne sürülen Ayyıldız Tim, "ABD’ye kaçan FETÖ destekçileri bu işin arkasında" açıklamasını yaptı.