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    ABD'de Azerbaycan'a destek konvoyu

    Kaliforniya eyaletinde Azerbaycan ve Türk vatandaşları, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki işgali ve sivillere saldırılarına karşı protesto düzenledi.
    • AA
    • 24.10.2020 - 02:59
    • Güncelleme : 24.10.2020 - 03:06
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    ABD'de Azerbaycan'a destek konvoyu

    Kaliforniya'nın San Francisco kentinde, Ermenistan'ın eylül sonunda Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırılara ve ABD'de gerçekleştirdikleri asılsız propagandalara karşı farkındalık oluşturmak için yapılan eylemde Azerbaycan ve Türk Amerikan toplumu üyelerince 250 araçlık bir konvoy oluşturuldu.

    ŞEHRİ TURLADILAR

    Los Gatos şehrindeki Kuzey Kaliforniya Azerbaycan Kültür Merkezi önünde toplanarak ellerindeki pankartlarla fotoğraf çektiren araç sahipleri, konvoy halinde San Francisco şehri ve körfezini turladı.

    Dev Türk ve Azerbaycan bayrakları ile pankartlarını araçlarında saatlerce taşıyan göstericiler, 200 kilometrelik bir sürüş gerçekleştirerek, Azerbaycan tarafının sesini Amerikalılara duyurmaya çalıştı.

    ABD'de Azerbaycan'a destek konvoyu VİDEO

    ABD de Azerbaycan a destek konvoyu #1

    ABD de Azerbaycan a destek konvoyu #2

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