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    ABD'de bankalar Rusya'ya yaptırıma hazırlanıyor

    Biden yönetimi, ABD'nin en büyük bankalarıyla Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olası yaptırımları görüştü.
    • AA
    • 28.01.2022 - 21:54
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    ABD'de bankalar Rusya'ya yaptırıma hazırlanıyor

    Dünyanın en önemli gündemlerinden biri Ukrayna-Rusya gerilimi.

    Batı yönetimlerince Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal beklentisinin gündeme gelmesiyle birlikte başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere birçok yaptırım açıklaması yapıldı.

    Bu açıklamaların altını dolduracak adımlar da ABD'de atılmaya başlandı.

    BANKA YÖNETİMLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

    Bu kapsamda Biden yönetimi, ABD'nin en büyük bankalarıyla Rusya'ya Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda olası yaptırımları görüştü.

    Bloomberg'ün haberine göre, Biden yönetiminden üst düzey yetkililer, Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. ve Goldman Sachs gibi ülkenin en büyük bankalarını Rusya'ya olası yaptırımlar hakkında bilgilendirdi.

    Biden yönetimi, bankalarla Rusya'ya yaptırımların, 2018'de küresel alüminyum tedarik zincirinin kesintiye uğraması ve yüzde 30 fiyat artışı gibi benzer sorunlar yaratıp yaratmayacağı endişesini paylaştı.

    RUS BANKALARI VE DEVLET ŞİRKETLERİ HEDEFTE

    Wall Street Journal gazetesine göre ise Biden yönetimi, büyük Rus bankaları ve devlet şirketlerine yönelik yaptırımları değerlendiriyor.

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumda yaptırım uygulanacak bankalar arasında nihai karar olmasa da VTB Bank gibi Rusya'nın en büyük devlet bankalarından birkaçı bulunuyor ve gelişmiş mikroelektronik ihracatı yapan kilit sektörlerin hedef alınması gözden geçiriliyor.

    ABD'li bir yetkiliye göre, Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatına yönelik yaptırımlar ve Moskova'nın küresel SWIFT sisteminden çıkarılması şimdilik gündemde yer almıyor.

    ABD de bankalar Rusya ya yaptırıma hazırlanıyor #1


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