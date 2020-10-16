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    ABD'de başkan adaylarının topladıkları bağış miktarı

    ABD'de "tarihi" olarak nitelendirilen 3 Kasım başkanlık seçimlerine üç hafta kala Donald Trump ve Joe Biden’ın topladıkları bağış miktarı açıklandı.
    • DHA
    • 16.10.2020 - 17:49
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    ABD'de başkan adaylarının topladıkları bağış miktarı

     

    ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. Başkanlık Seçimleri'ne kısa zaman kalmasıyla artan heyecan, adayların seçim kampanyalarına yapılan bağışlara da yansıdı.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Demokrat parti başkan adayı Joe Biden’ın topladıkları bağışlar açıklandı.

    BİDEN, TRUMP'I GEÇTİ

    Açıklamaya göre, Donald Trump, 238 milyon dolar bağış toplarken, Joe Biden ise 383 milyon dolar bağış topladı.

    Biden'ın kampanyasına en büyük mali destek siyasi gruplardan geldi. Cumhuriyetçi aday Trump'ın seçim kampanyasına ise en büyük mali desteğin emeklilerden gelmesi dikkati çekti.

    ABD de başkan adaylarının topladıkları bağış miktarı #1

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