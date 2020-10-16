ABD'de başkan adaylarının topladıkları bağış miktarı

ABD'de "tarihi" olarak nitelendirilen 3 Kasım başkanlık seçimlerine üç hafta kala Donald Trump ve Joe Biden’ın topladıkları bağış miktarı açıklandı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. Başkanlık Seçimleri'ne kısa zaman kalmasıyla artan heyecan, adayların seçim kampanyalarına yapılan bağışlara da yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Demokrat parti başkan adayı Joe Biden’ın topladıkları bağışlar açıklandı.

BİDEN, TRUMP'I GEÇTİ

Açıklamaya göre, Donald Trump, 238 milyon dolar bağış toplarken, Joe Biden ise 383 milyon dolar bağış topladı.

Biden'ın kampanyasına en büyük mali destek siyasi gruplardan geldi. Cumhuriyetçi aday Trump'ın seçim kampanyasına ise en büyük mali desteğin emeklilerden gelmesi dikkati çekti.