ABD'de bir cesedin kimliği 60 yıl sonra belirlendi

DHA

ABD'de bir kriminal vakaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Kaliforniya eyaletinin Tiburon bölgesinde 1966 yılında, uçurum kenarında bir ceset bulunmuştu.

Kimliği belirsiz cesede, 'Marin County Jane Doe' adı konulmuştu.

KİMLİĞİ 60 YIL SONRA TESPİT EDİLDİ

60 yıldır ölümü ve kimliği bir sır olan Jane Doe'nun kimliği DNA teknoloji kullanılarak tespit edildi.

Kadının Tazmanyalı Dorothy Jean Vaillancourt olduğu belirtildi.

"FAİLİ MEÇHUL VAKALARI ÇÖZEBİLİYORUZ"

Şerif Ofisi Sözcüsü Adam Schermerhorn "20 yıl önce bu teknoloji yoktu. Genetik veritabanları sayesinde artık faili meçhul vakaları çözebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, yıllardır kimliği belirlenemeyen vakalar üzerinde çalıştıklarını ve bu tür teknolojik gelişmelerin kayıp kişilerin ailelerine cevap bulma konusunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.