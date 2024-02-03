ABD'de bir evin garajında nükleer füze bulundu ABD'de Washington eyalet polisi gelen şikayet üzerine bir evin garajında eski ve paslı nükleer füze buldu.

AA

ABD'nin Ohio eyaletinde sıra dışı bir bağış teklifi polisi harekete geçirdi.

Ohio'daki ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi'ne nükleer füzeyi bağışlamak isteyen şahsın evine bomba imha ekipleri gönderildi.

Ekipler, atıl durumdaki roketin nükleer füze olduğunu söyledi.

Evden nükleer füze çıktı

Polis, bulunan cihazın eski adı MB-1 olan Douglas AIR-2 Genie tipi, nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış, havadan havaya güdümsüz bir roket olduğunu belirtti.

Polis, herhangi bir savaş başlığı takılı olmadığı için füzenin tehlike arz etmediğini aktardı.

Ölen komşusundan aldığını söyledi

Füzenin sahibi, polise roketi ölen bir komşusundan aldığını söyledi.

Seattle Times'a göre roket, Soğuk Savaş sırasında ABD ve Kanada tarafından kullanıldı.

İlk ve tek ateşlenmesi 1957'de gerçekleştirilen roketin üretimi 1962'de sona erdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)