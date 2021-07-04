ABD’de bir kadına sokak ortasında tecavüz girişimi

35 yaşındaki bir kadını takip eden şahıs, sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu. Şahsın kadına saldırdığı anlar anbean kameraya yansıdı.

ABD’de sık sık yaşanan tecavüz olaylarına bir yenisi daha eklendi.

New York kentinin Brooklyn bölgesinde, sabahın erken saatlerinde sokakta yürüyen kadına tecavüz girişiminde bulunuldu.

Olay anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde bir şahsın kadının arkasından yürüdüğü görüldü.

Daha sonra arkadan saldıran şahıs, kadını yere düşürdü.

KAYIPLARA KARIŞTI

Kadın, saldırgandan kendi çabaları ile kurtuldu.

Zanlı ise kısa süre sonra kaçarak kayıplara karıştı.

New York polisi, olay anına dair görüntüleri yayınlayarak zanlıyı yakalamak için kent genelinde insan avı başlattı.

3 BİN 500 DOLARA KADAR ÖDÜL

Polis tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki kadına saldıran kimliği belirsiz zanlının arandığı ve yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri paylaşanlara 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceği belirtildi.

Mağdur kadının tıbbi müdahaleyi reddetmesine rağmen olay nedeniyle sarsıldığı ifade edildi.

2 BİN 200 CİNSEL SALDIRI

Kent genelindeki tecavüz oranı geçen yıla oranla yüzde 5, diğer cinsel suçların yüzde 25 arttığı belirtildi.

2021'in başlangıcından bu yana 2 bin 200 cinsel saldırı olduğunu açıklandı.