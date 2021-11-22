ABD'de bir kişi otomobiliyle, yürüyüş yapan kalabalığa daldı

Wisconsin eyaletinde bir kişi arabasıyla, Noel geçidi yapan kalabalığın içine daldı. Yaşanan olay sonrası polis şefi, 20'den fazla yaralı olduğunu bildirdi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı.

Waukesha kentinde kırmızı bir SUV araç, okul bandosununda bulunduğu noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla daldı.

BİRÇOK KİŞİ ÇIĞLIK ATTI

Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu birçok kişi çığlık atarak şoka girdi.

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, yaptığı açıklamada olayda 20'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Aracın bulunduğunu ve şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin kimliğinin belirlendiğini belirten Thompson, olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşmadı.

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