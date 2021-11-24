ABD'de bir kişi suçsuz olduğu ortaya çıkınca 42 yıl sonra serbest bırakıldı

ABD'de bir kişi suçsuz olduğu ortaya çıkınca 42 yıl sonra serbest bırakıldı

42 yıl önce hapse atılan Kevin Strickland'ın haksız olduğu ortaya çıkınca, yüksek mahkeme yargıcı kendisinin serbest kalmasına karar verdi. Strickland’e destek amacıyla 100 bin dolar para toplandı.

ABD’nin Kansas şehrinde eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti.

1979 yılında tamamı beyaz kişilerden oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedildi.

YARGIÇ MAHKUMUN DERHAL SALIVERİLMESİNİ İSTEDİ

Missouri Eyaleti Yüksek Mahkemesi yargıcı James Welsh, gerekçeli kararında, Strickland’in olay mahallinde cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmamasına ve aleyhinde tanıklık yapan bir kişinin sonradan ifadesini polis baskısı altında verdiğini iddia ederek geri çekmesine rağmen suçlu bulduğunu vurgulayarak kararın dayanağı olmadığına ve mahkumun derhal salıverilmesine karar verdi.

ABD TARİHİNDE HAKSIZ YERE EN UZUN HAPİS YATAN KİŞİ OLDU

Cinayetleri işlediğini başından beri reddeden Strickland’in olay yerinde olmadığına dair birçok kez ifade veren bir tanığın ise yakın zamanda hayatını kaybettiği için mahkemede bulunmadığı öğrenildi.

19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.

DESTEK AMACIYLA 100 BİN DOLAR PARA TOPLANDI

Missouri eyalet yasaları, masumiyeti yalnızca DNA testiyle kanıtlanan eski mahkumlara haksız yere hapis yattıkları süre için tazminat isteme hakkı tanıdığından Strickland’in tazminat alamayacağı belirtildi.

Strickland’e destek amacıyla "gofundme.com" internet sayfasında 100 bin dolar para toplandı.