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    ABD'de bir uçak yerleşim yerine düşerek büyük hasara neden oldu

    Kaliforniya eyaletinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yerleşim alanına uçak düştü. Bölgeye çok sayıda ekip intikal ederken, en az 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 02:47
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 03:06
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    ABD'de bir uçak yerleşim yerine düşerek büyük hasara neden oldu

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleşen uçak kazası etrafa dehşet saçtı.

    Kaliforniya'nın güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü.

    San Diego İtfaiyesinin olaya müdahale ettiği belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekipler intikal etti.

    EVLER BÜYÜK HASARA UĞRADI

    Sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerin büyük hasara uğradığı görüldü.

    Polis, bölge sakinine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

    En az 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

    Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

    ABD'de bir uçak yerleşim yerine düşerek büyük hasara neden oldu VİDEO

    ABD de bir uçak yerleşim yerine düşerek büyük hasara neden oldu #1

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