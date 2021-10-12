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ABD'de bir uçak yerleşim yerine düşerek büyük hasara neden oldu

ABD'de bir uçak yerleşim yerine düşerek büyük hasara neden oldu

Kaliforniya eyaletinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yerleşim alanına uçak düştü. Bölgeye çok sayıda ekip intikal ederken, en az 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.