ABD'de boşanan çiftin ortak koleksiyonu 281 milyon dolara satıldı

Emlak kralı Harry Macklowe ile eski eşinin ortak koleksiyonu olan 4 parçalık sanat eseri, 281 milyon dolara satıldı.

ABD’nin New York kentinde gayrimenkul danışmanlığından servet kazanan Harry Macklowe, eşi Linda Macklowe ile 2018 yılında boşanırken davanın hakimi, çiftin ortak sahibi olduğu sanat koleksiyonunun açık artırmayla satılmasına karar vermişti.

4 ESER 281 MİLYON DOLARA ALICI BULDU

Sotheby’s Müzayede Evi, dün Macklowe Koleksiyonu’nda bulunan sanat eserlerinin toplamda 281 milyon dolara satıldığını duyurdu.

Koleksiyonda yer alan eserlerin, son 80 yılın en önemli sanatçılarının piyasaya yeni sürülen başyapıtları olduğu ifade edildi.

Koleksiyonda, Mark Rothko'nun “No.7” adlı eseri 82,5 milyon dolara, Albert Giacometti'nin “Le Nez” adlı eseri 78,4 milyon dolara, Jackson Pollock'un “Numara 17,1951” adlı eseri 61,2 milyon dolara ve Cy Twombly'nin “İsimsiz” adlı eseri ise 58,9 milyon dolara satıldı.

35 ESER DAHA SATIŞTA

Macklowe Koleksiyonu’nda 35 eser daha bulunduğu ve onların da 2022 Mayıs ayına kadar satılacağı belirtildi.

Andy Warhol’un ünlü “Dokuz Marilyns” adlı eseri de koleksiyonun içinde yer alıyor.