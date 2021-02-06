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ABD'de çatıya saklanan suçlu drone ile yakalandı

ABD'de çatıya saklanan suçlu drone ile yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan ve polis drone'u ile yakalanan şüpheli, çatıdaki küçük bir alanda gizlenmeye çalıştı.