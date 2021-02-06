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    ABD'de çatıya saklanan suçlu drone ile yakalandı

    Hırsızlık suçundan aranan ve polis drone'u ile yakalanan şüpheli, çatıdaki küçük bir alanda gizlenmeye çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 09:32
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    ABD'de çatıya saklanan suçlu drone ile yakalandı

    ABD'de hırsızlık suçundan aranan 33 yaşındaki adam, Oregon polisini harekete geçirdi.

    Hillsboro kentindeki bir mülke kadar takip edilen adamın, köpek ve polis drone'unun yardımıyla çatıda saklandığı belirlendi.

    DRONE'A YAKALANDI

    Şüphelinin çatıda küçük bir alanda kendini gizlemeye çalıştığı anlar drone ile görüntülendi.

    Drone'u gören şüpheli, daha sonra çatıdan inerek polis teslim oldu.

    ABD'de çatıya saklanan suçlu drone ile yakalandı

    ABD de çatıya saklanan suçlu drone ile yakalandı #1

    ABD de çatıya saklanan suçlu drone ile yakalandı #2

    ABD de çatıya saklanan suçlu drone ile yakalandı #3

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