ABD'de cip düzensiz göçmenlerin arasına daldı: 7 ölü ABD'nin Texas eyaletinde SUV tipi araç otobüs durağında bekleyen düzensiz göçmenlere çarptı. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

AA

ABD'nin Texas eyaletinde korkunç olay...

Brownsville Polis Müfettişi Martin Sandoval, sabah saatlerinde SUV tipi aracın bir barınağın karşısındaki otobüs durağında bekleyen düzensiz göçmenlere çarpması sonucu 7 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sandoval, kazanın nedeni tam olarak bilinmese de gözaltına alınan sürücünün aracını kasıtlı olarak otobüs durağına doğru sürdüğüne inanıldığını ifade etti.

Fren yapmadan üzerlerine sürmüş

Sosyal medyada görgü tanıklarının paylaştığı videolarda SUV aracın hızla yol kenarında bekleyen kişilerin üzerine doğru geldiği, fren yapmayan aracın çarptığı mağdurların metrelerce havada savrulduğu görülüyor.

Görüntülerin devamında polisin Hispanik kökenli sürücüyü kelepçeleyerek polis aracına bindirmesi yer alıyor.

Aracın çarptığı kişilerin genellikle Venezuela'dan gelerek ABD sınırından geçen düzensiz göçmenlerden oluştuğu kaydedildi.