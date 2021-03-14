ABD'de koronavirüs nedeniyle 1 yıldır akrabalarına sarılamayan Evelyn Shaw'a doktoru, 'torununa sarılabilirsin' reçetesi yazdı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, bir yıldan fazladır milyonlarca insanı ölüm ya da karantina nedeniyle sevdiklerinden koparırken, ABD'de bu ayrılığı en dokunaklı tanımlayan bir olay yaşandı.

DOKTOR, "TORUNUNA SARILABİLİRSİN" REÇETESİ YAZDI

New York kentinde pandemi nedeniyle neredeyse bir yıldır akrabalarına sarılmayan ve iki doz koronavirüs aşısı almasına rağmen sarılmaktan çekinen 81 yaşındaki Evelyn Shaw isimli yaşlı kadına doktoru, 'torununa sarılabilirsin' reçetesi yazdı.

ABD’de doktordan yaşlı hastasına ‘torununa sarılabilirsin’ reçetesi-Video

"BİR YILDIR İLK SARILMASI"

Evelyn’ın kızı SiriusXM radyo sunucusu Jessica Shaw sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, reçetenin fotoğrafını paylaşarak "Annemin doktoru, torununa sarılması için ona bir reçete yazdı" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan reçetede "Torununa sarılabilirsin" yazdığı görüldü. Jessica ayrıca, annesinin sarılma görüntülerini paylaşarak, "Bir yıldır ilk sarılması. Bunu mümkün kılan tüm bilim insanlarına ve doktorlara teşekkür ederiz" dedi.