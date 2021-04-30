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ABD'de dolu yağışı etkili oldu

ABD'de dolu yağışı etkili oldu

Oklahoma ve Teksas'ta etkili olan dolu nedeniyle evler ve işletmeler zarar gördü. İki eyaletteki hasarın 1 milyar doları bulabileceği belirtildi.