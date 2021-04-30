- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD'de dolu yağışı etkili oldu
ABD'de dolu yağışı etkili oldu
- Haber Merkezi
- 30.04.2021 - 10:29
- Güncelleme : 30.04.2021 - 11:04
ABD'nin bazı bölgelerinde şiddetli dolu yağışı, adeta kabus yaşattı.
Etkisini gösteren dolu araçlara zarar verirken, evlerin ve iş yerlerinin camları kırıldı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Oklahoma sakinleri beyzbol büyüklüğünde dolu yağdığını bildirdi. Sosyal medyada çeşitli görüntüler paylaşıldı.
Hava tahmincileri, Teksas'ta güçlü fırtınanın yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde doluyu beraberinde getirdiğini belirtti. Teksas'ta bir evin çatısı zarar gördü.
ABD'de dolu yağışı etkili oldu ViDEO
BİNLERCE İNSANSIZ ELEKTRİKSİZ
Eyaletin çeşitli yerlerinde kasırga uyarıları yayınlanırken, Teksas'ta 16 binden fazla insan elektriksiz kaldı.
Oklahoma eyaletine bağlı Norman'da bir kişi yaralandı. Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre, söz konusu eyaletlerde 38 şiddetli dolu raporu kayda geçti.
MALİYETİ 1 MİLYAR DOLAR
Uzmanlar, hasarın tamamının değerlendirilmesinin ardından şiddetli dolunun Teksas ve Oklahoma'ya 1 milyar dolara mal olabileceğini tahmin ediyor.
USA Today'e konuşan meteorolog Victor Gensini, "ABD genelinde kesinlikle milyar dolarlık bir kayıp günüydü" dedi.