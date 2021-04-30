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    ABD'de dolu yağışı etkili oldu

    Oklahoma ve Teksas'ta etkili olan dolu nedeniyle evler ve işletmeler zarar gördü. İki eyaletteki hasarın 1 milyar doları bulabileceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 11:04
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    ABD'de dolu yağışı etkili oldu

    ABD'nin bazı bölgelerinde şiddetli dolu yağışı, adeta kabus yaşattı.

    Etkisini gösteren dolu araçlara zarar verirken, evlerin ve iş yerlerinin camları kırıldı.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Oklahoma sakinleri beyzbol büyüklüğünde dolu yağdığını bildirdi. Sosyal medyada çeşitli görüntüler paylaşıldı.

    Hava tahmincileri, Teksas'ta güçlü fırtınanın yaklaşık 10 santimetre büyüklüğünde doluyu beraberinde getirdiğini belirtti. Teksas'ta bir evin çatısı zarar gördü.

    ABD'de dolu yağışı etkili oldu ViDEO

    ABD de dolu yağışı etkili oldu #1

    BİNLERCE İNSANSIZ ELEKTRİKSİZ

    Eyaletin çeşitli yerlerinde kasırga uyarıları yayınlanırken, Teksas'ta 16 binden fazla insan elektriksiz kaldı.

    Oklahoma eyaletine bağlı Norman'da bir kişi yaralandı. Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre, söz konusu eyaletlerde 38 şiddetli dolu raporu kayda geçti.

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    MALİYETİ 1 MİLYAR DOLAR

    Uzmanlar, hasarın tamamının değerlendirilmesinin ardından şiddetli dolunun Teksas ve Oklahoma'ya 1 milyar dolara mal olabileceğini tahmin ediyor.

    USA Today'e konuşan meteorolog Victor Gensini, "ABD genelinde kesinlikle milyar dolarlık bir kayıp günüydü" dedi.

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