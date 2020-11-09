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- ABD'de donör kalp taşıyan ambulans helikopter yere çakıldı
ABD'de donör kalp taşıyan ambulans helikopter yere çakıldı
Hastaya nakledilmek üzere kalp taşıyan ambulans helikopter, Los Angeles'ta hastanenin çatısına inmeye çalıştığı sırada, yere çakıldı. O anlar kameralara yansıdı.
- DHA
- 09.11.2020 - 16:03
- Güncelleme : 09.11.2020 - 16:27
ABD'de hastaya nakeldilmek üzere kalp taşıyan helikopter, dün Los Angeles şehrinin doğusunda yer alan Keck Hospital Hastanesi'nin çatısına inmeye çalıştığı sırada irtifa kaybetti.
Yere çakılan sağlık helikopterinde pilotla birlikte toplam 4 mürettabatın bulunduğu bildirildi.
Helikopterin düşme anı ise amatör kamerayla kaydedildi.
NAKİL EDİLECEK KALP SON ANDA KURTARILDI
Helikopterin düşme anını çeken görgü tanığı, "Hey! Aman Tanrım, aman Tanrım, aman Tanrım" diye bağırdı.
Talihsiz kazayı 3 kişi ufak yaralarla atlartırken, donör kalp kazada düşmesine rağmen personel tarafından son anda kurtarılabildi.
ABD'de donör kalp taşıyan ambulans helikopter yere çakıldı ViDEO