ABD'de düşen helikopterden 4 kişi sağ çıktı

Kilise duvarı dibine düşen helikopterde bulunanlar, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesinde helikopter kazası yaşandı.

Düşen ambulans helikopterde bulunan 4 kişi, mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı.

"MUTLAK BİR MUCİZE"

Pensilvanya'nın Upper Darby Kasabası Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, kazadan biri bebek 4 kişinin sağ kurtulması karşısında şaşkınlığını "Arkamda gördükleriniz mutlak bir mucize." sözleriyle ifade etti.

Bernhardt, helikopterin parçalanmadan bir kilise duvarı dibine düşebilmesinde, olay yerinde ağaç veya elektrik hattının bulunmamasının da etkili olduğunu söyledi.

HELİKOPTERDEN KENDİ ÇABALARIYLA ÇIKTILAR

Philadelphia'daki Pennstar Medical Hastanesi'ne ait olduğu öğrenilen helikopterin, yoğun nüfusun yaşadığı bölgedeki kilisenin bahçesine çok az tahribatla düştüğü, kuyruğunun da yanı başında bulunduğu kaydedildi.

Hafif sıyrıkları bulunan helikopterdekilerin, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden kendi çabalarıyla çıkmayı başardıkları belirtildi.