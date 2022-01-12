Euro
15.6556
-0.28%
Dolar
13.7584
-0.35%
Altın
804.9400
-0.47%
Borsa
2,046.03
0.04%
Bitcoin
591.210
0.41%
BTXN Coin
34.00
4.00%
3ºC
İstanbul
Hafif yağmur 3 C

    ABD'de düşen helikopterden 4 kişi sağ çıktı

    Kilise duvarı dibine düşen helikopterde bulunanlar, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
    • AA
    • 12.01.2022 - 07:18
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 07:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de düşen helikopterden 4 kişi sağ çıktı

    ABD'nin Philadelphia kenti yakınlarındaki Drexel bölgesinde helikopter kazası yaşandı.

    Düşen ambulans helikopterde bulunan 4 kişi, mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı.

    "MUTLAK BİR MUCİZE"

    Pensilvanya'nın Upper Darby Kasabası Polis Müfettişi Timothy Bernhardt, kazadan biri bebek 4 kişinin sağ kurtulması karşısında şaşkınlığını "Arkamda gördükleriniz mutlak bir mucize." sözleriyle ifade etti.

    Bernhardt, helikopterin parçalanmadan bir kilise duvarı dibine düşebilmesinde, olay yerinde ağaç veya elektrik hattının bulunmamasının da etkili olduğunu söyledi.

    ABD de düşen helikopterden 4 kişi sağ çıktı #1

    HELİKOPTERDEN KENDİ ÇABALARIYLA ÇIKTILAR

    Philadelphia'daki Pennstar Medical Hastanesi'ne ait olduğu öğrenilen helikopterin, yoğun nüfusun yaşadığı bölgedeki kilisenin bahçesine çok az tahribatla düştüğü, kuyruğunun da yanı başında bulunduğu kaydedildi.

    Hafif sıyrıkları bulunan helikopterdekilerin, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine gelmeden kendi çabalarıyla çıkmayı başardıkları belirtildi.

    ABD de düşen helikopterden 4 kişi sağ çıktı #2

    ABD de düşen helikopterden 4 kişi sağ çıktı #3

    ABD de düşen helikopterden 4 kişi sağ çıktı #4

    ABD de düşen helikopterden 4 kişi sağ çıktı #5

    ABD de düşen helikopterden 4 kişi sağ çıktı #6

    ABD de düşen helikopterden 4 kişi sağ çıktı #7


    Görüş Bildir