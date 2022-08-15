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    ABD'de eğlence parkına silahlı saldırı düzenlendi

    Six Flags Great America eğlence parkında düzenlenen silahlı saldırı neticesinde, 3 kişi yaralandı. Polis, eylemin rasgele gerçekleştirilmediğini ve planlı olduğunu açıkladı.
    • 15.08.2022 - 15:56
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    ABD'de eğlence parkına silahlı saldırı düzenlendi

    ABD'nin Illinois eyaletindeki Gurnee bölgesinde bulunan Six Flags Great America eğlence parkında, saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

    Seslerin duyulması üzerine olay yerine Gurnee Polis Departmanı sevk edildi. Parkta bulunanlar, telaşla etrafa kaçıştı.

    Etrafa ateş açıp kaçtılar

    Yapılan ilk incelemelere göre; şüphelilerin eğlence parkı yakınına araçlarını park ettikleri, daha sonra ise etrafa ateş açtıkları tespit edildi.

    Saldırganlar daha sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

    İHA’nın haberine göre; saldırıda 17 ve 19 yaşındaki 2 gencin bacağından yaralandığı fakat hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Omzundan yaralanan bir kişi ise hastaneye gitmeyi reddetti.

    ABD'de eğlence parkına silahlı saldırı düzenlendi VİDEO

    "Rastgele bir hareket değildi"

    Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yaşanan saldırı rastgele bir hareket değildi, planlanmıştı. Aktif bir tetikçi olayı değildi." denildi.

    Park, saldırının ardından erken saatlerde kapatıldı.

    ABD de eğlence parkına silahlı saldırı düzenlendi #1


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