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    ABD'de el dezenfektanı içenler durmuyor: 3 ölü 1 kör

    Koronavirüse iyi geleceğini düşünen insanlar, el dezenfektanı içerek kendini zehirlemeye devam ediyor.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 09:53
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    ABD'de el dezenfektanı içenler durmuyor: 3 ölü 1 kör #1

    İçinde bulundurduğu metanol nedeniyle zehirlenmeye sebep olan el dezenfektanı içen Amerikalıları, New Mexico eyaleti Sağlık Bakanı Kathy Kunkel açıkladı.

    Yüksek miktarda alınması halinde  mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, bulanık görme, kalıcı körlük, sinir sisteminde kalıcı hasara ya da ölüme neden olduğu bilinen metanol ile ilgili erken müdahale uyarısında bulunan Kunkel, "Metanol içeren bir el dezenfektanı içtiyseniz, lütfen tıbbi yardım alın. Metanol zehirlenmesi için bir panzehir kullanılabilir. Ancak bir kişiye ne kadar erken müdahale edilirse, iyileşme ihtimali o kadar artar.” açıklamasını yaptı.

    KÖRLÜKTEN ÖLÜME KADAR YOLU VAR

    El dezenfektanı içmesi sebebiyle 3 kişinin öldüğü New Mexico'da, 3 kişinin de yoğun bakımda tedavi altına alındığı, 1 kişinin ise kalıcı olarak kör olduğu bildirildi.

    ABD'de el dezenfektanı içenler durmuyor: 3 ölü 1 kör #2

    TRUMP'IN EL DEZENFEKTANI ÖNERİSİ

    Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump Nisan ayında Beyaz Saray’da düzenlenen korona virüs bilgilendirme toplantısında, “Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz, virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." açıklamasını yapmıştı. Trump, açıklaması nedeniyle gelen tepkiler sonrası bunun muhabirlere yönelik kinayeli bir soru olduğunu söylemişti.

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