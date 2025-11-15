ABD’de Epstein soruşturması yeniden gündemde: Trump’tan Adalet Bakanlığına talimat

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve 2019’da hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın ilişkilerinin araştırılması için Başkan Donald Trump’ın talimatıyla yeniden harekete geçti.

TRUMP: "İLİŞKİLER ARAŞTIRILSIN"

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Trump’ın Epstein ile eski Başkan Bill Clinton ve bazı önemli kişi ile kurumlar arasındaki bağlantıların incelenmesine yönelik talimat verdiğini duyurdu. Bondi, X platformundan yaptığı açıklamada, sürecin “ivedilikle” takip edileceğini belirterek New York Güney Bölgesi Savcısı Jay Clayton’ın görevlendirildiğini bildirdi.

Trump, önceki gün yaptığı açıklamada FBI ile birlikte Epstein’ın çeşitli isimlerle olan ilişkilerinin araştırılması için talimat vereceğini söylemişti.

EPSTEIN'IN ÖLÜMÜ VE SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Cezaevi’ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.

Epstein dosyalarında, Trump, Bill Clinton, Prens Andrew, Kevin Spacey, Al Gore, Ehud Barak ve Michael Jackson gibi birçok ünlü ismin adı geçmiş; FBI ise ölümün intihar olduğuna sonuçlandırmıştı.

TRUMP, GREEN'E DESTEĞİNİ ÇEKTİ: "SÜREKLİ ŞİKAYET EDİYOR"

ABD Başkanı Trump, parti içindeki çıkışlarını eleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene’e desteğini geri çektiğini açıkladı.

Trump, Truth Social’daki mesajında Greene’in önemli konulardaki başarılarına rağmen sürekli şikâyet ettiğini ifade etti. Ayrıca Greene’e oy potansiyelinin düşük olduğunu söylemesinin ardından aralarındaki gerilimin başladığını belirtti.

Trump, “219 Kongre üyesi, 53 senatör, 24 kabine üyesi ve yüzlerce ülkeyle uğraşıyorum; sürekli söylenen bir delinin telefonlarına cevap veremem.” ifadelerini kullandı.

GREENE: "TRUMP, EPSTEIN DOSYALARINI ENGELLEMEK İSTİYOR"

Greene, X’te yaptığı paylaşımda Trump’ın kendisine saldırdığını ve yalan söylediğini öne sürdü. Epstein dosyalarının kamuoyuna açılması için Trump’a mesaj gönderdiğini belirten Greene, “Trump’ın Epstein belgelerinin ortaya çıkmasını engellemek için bu kadar çabalaması şaşırtıcı.” ifadelerini kullandı.

Greene’e göre Trump, Epstein belgelerinin açıklanmasına dair oylama öncesi Cumhuriyetçilere gözdağı vermek için kendisini hedef aldı.

TRUMP, EPSTEIN'IN "KIZLARDAN HABERİ VARDI" İDDİASINI REDDETTİ

Florida’ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Epstein’ın kendisi hakkında söylediği “kızlardan haberi vardı” iddiasına “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum.” sözleriyle karşılık verdi.

Trump, Epstein ile ilişkilerinin “çok kötü” olduğunu savunarak asıl araştırılması gerekenin Epstein’ın Bill Clinton ve Larry Summers gibi isimlerle ilişkileri olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Demokratların Epstein üzerinden Trump’a yönelttiği suçlamaları reddetmişti.

20 BİN SAYFALIK YENİ EPSTEIN BELGELERİ AÇIKLANDI

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein soruşturmasına ilişkin 20 bin sayfalık yeni belgeyi kamuoyuna sundu.

Yeni E-postalar: Trump, Bannon, Prens Andrew…

Belgelerde Epstein’ın Ghislaine Maxwell, gazeteci Michael Wolff, Prens Andrew ve Trump’ın eski danışmanı Steve Bannon’a gönderdiği e-postalar yer alıyor.

– Epstein’ın 2011’de Maxwell’e yazdığı bir e-postada Trump için “Hiç havlamayan o köpek…” ifadeleri geçti.

– 2019 tarihli e-postasında ise Epstein, Trump’ın “kızlardan haberi olduğunu” iddia etti.

– Prens Andrew’un 2011’de Epstein’a gönderdiği mesajlarda hakkındaki iddialara dayanamadığını belirttiği görüldü.

– Andrew’un, mağdurlardan Virginia Giuffre ile çektirdiği ünlü fotoğrafın gerçekliğini de dolaylı biçimde doğruladığı dikkat çekti.

Rus Diplomatla Görüşme İddiası

RUS DİPLOMATLA GÖRÜŞME İDDİASI

E-postalar, Epstein’ın 2017’de ölen Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ile Trump’ın politikaları üzerine konuştuğunu da ortaya koydu.

BAE'Lİ İŞ İNSANINDAN "ÇOCUK AYAKKABISINA GPS" ÖNERİSİ

Belgelerde yer alan bir diğer dikkat çekici detay, BAE’li iş insanı Sultan Ahmed bin Sulayem’in Epstein’a gönderdiği ve “çocukların ayakkabılarına gizli GPS cihazı yerleştirilebileceğini” söylediği e-posta oldu. Epstein’ın, “Harika fikir.” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

EPSTEIN OLAYININ ARKA PLANI

Jeffrey Epstein, yıllarca süren cinsel istismar ağı suçlamalarıyla yargılanırken 2019’da hücresinde ölü bulundu. Resmi kayıtlara göre intihar eden Epstein’ın ölümü, yüksek profilli bağlantıları nedeniyle hâlâ çeşitli tartışmalara yol açmaya devam ediyor.