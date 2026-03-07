İran, Basra Körfezi’nde ABD’ye ait petrol tankerini vurdu

Orta Doğu hattından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor...

28 Şubat'ta başlayan ve 8. günüyle devam eden ABD-İsrail İran arasındaki savaş ve yankıları dünyanın gündeminde.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELİYOR

Karşılıklı tehdit ve açıklamalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, İran Devrim Muhafızları Ordusu yeni bir açıklama yaptı.

PETROL TANKERİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına göre, bugün öğle saatlerinde Basra Körfezi’nde 'Louise P' isimli bir petrol tankeri, 'ABD’ye ait olduğu gerekçesi' ile Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından İHA ile vuruldu.

Devrim Muhafızları daha önce, bölgede bulunan İsrail ve ABD’ye ait tüm varlıkların meşru hedefleri olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca İran, Hürmüz Boğazı'nda 'uyarıları dikkate almayan' 'Pirima' isimli bir petrol tankerinin insansız hava aracıyla vurulduğunu bildirdi.