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    ABD'de evinin bahçesine giren timsahı çöp bidonuyla yakaladı

    ABD'nin Florida eyaletinde bir adam, evinin bahçesine giren timsahı çöp bidonuyla yakaladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 09:41
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    ABD'de evinin bahçesine giren timsahı çöp bidonuyla yakaladı

    ABD'nin Florida eyaletinde evinde vakit geçiren bir adam, bahçesinde gördüğü şey karşısında şaşkına uğradı.

    Genç adam, bahçesine giren bir timsah olduğunu fark etti.

    Nasıl ve ne şekilde evin bahçesine kadar geldiği bilinmeyen timsah, korku dolu anlar yaşattı.

    TİMSAHI ÇÖP BİDONUYLA KOVALAMAYA BAŞLADI

    Bahçeye giren timsah, ev sahibi şahıs tarafından çöp bidonuyla kovalanmaya başladı.

    Yaşanan kovalamaca sonrası genç adam, timsahı çöp bidonuna sokmayı başardı.

    O ANLAR KAMERADA

    Genç adamın timsahla olan mücadelesi kameraya böyle yansıdı.

    Florida'da evin bahçesine giren timsahı çöp bidonuyla yakaladı

    ABD de evinin bahçesine giren timsahı çöp bidonuyla yakaladı #1

    ABD de evinin bahçesine giren timsahı çöp bidonuyla yakaladı #2

    ABD de evinin bahçesine giren timsahı çöp bidonuyla yakaladı #3

    ABD de evinin bahçesine giren timsahı çöp bidonuyla yakaladı #4

    ABD de evinin bahçesine giren timsahı çöp bidonuyla yakaladı #5

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