Petrol
104.89
0.01%
Euro
15.66
0.23%
Dolar
14.81
0.04%
Altın
898.03
0.01%
Borsa
2451
1.37%
Bitcoin
581.262
2.02%
BTXN Coin
19.20
-2.98%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    ABD'de George Floyd soruşturması: Minneapolis polisi ırkçı bulundu

    Siyahi George Floyd'un gözaltı sırasında ensesine basılarak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Minneapolis Polis Departmanında "ırk ayrımcılığı' tespit edildi.
    • 28.04.2022 - 00:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de George Floyd soruşturması: Minneapolis polisi ırkçı bulundu

    Minnesota Eyaleti İnsan Hakları Departmanı tarafından iki yıldır sürdürülen soruşturma sonucunda ortaya çıkan rapor açıklandı.

    "Önemli derece ırkçılık yaptılar"

    AA'nın haberine göre; raporda, polis departmanı verilerinin, polis memurlarının güç kullanımı, trafik çevirmeleri, aramalar ve gözaltı işlemlerinde "önemli derecede ırkçılık" yaptıklarını ortaya koyduğu, siyahi birey ve topluma yönelik kullanılan ırkçı ve saygısız dil ile tutumların da cezasız kaldığını gösterdiği kaydedildi.

    ABD de George Floyd soruşturması: Minneapolis polisi ırkçı bulundu #1

    Polis teşkilatının son 10 yılı incelendi

    Raporu hazırlayan ekibe başkanlık eden İnsan Hakları Komiseri Rebecca Lucero, soruşturmada, polis teşkilatının en az son 10 yıllık tüm kayıtlı işlemlerinin incelendiğini söyledi.

    ABD de George Floyd soruşturması: Minneapolis polisi ırkçı bulundu #2

    "Polislere daha iyi eğitim verilmeli"

    Polis memurlarını davranışlarından sorumlu tutmak için güçlü bir iç denetim uygulanması gerektiği vurgulanan raporda, polislerin görevleri konusunda daha iyi eğitim alması önerileri yer aldı.

    ABD de George Floyd soruşturması: Minneapolis polisi ırkçı bulundu #3

    İnsan hakları ihlalleri takip ediliyor

    Minnesota İnsan Hakları Departmanı, eyaletin sivil haklar uygulama kurumu olarak görev yapıyor ve başta polis teşkilatları olmak üzere kurumları eyaletin ayrımcılık yasalarına uyup uymadıklarını takip ediyor.

    ABD de George Floyd soruşturması: Minneapolis polisi ırkçı bulundu #4

    Siyahi George Floyd'un gözaltı sırasında ölümü

    Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd’un 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada polis memuru Derek Chauvin’in diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca boynuna basması sonucu hayatını kaybetmesi ülkenin bir numaralı gündem maddesi olmuştu.

    Floyd’un dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarması ülkede siyahilere yönelik ayrımcılık ve polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara yol açmıştı.

    George Floyd’un son görüntüleri ortaya çıktı - VİDEO

    ABD de George Floyd soruşturması: Minneapolis polisi ırkçı bulundu #5


    İlginizi Çekebilir

    Jackson Muleka'nın maliyeti
    Transfer dosyası

    Jackson Muleka'nın maliyeti

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Çiçeği burnunda Kara Tahta'nın yıldızı hastanelik oldu, çekimlere ara verildi...
    Medya

    Çiçeği burnunda Kara Tahta'nın yıldızı hastanelik oldu, çekimlere ara verildi...

    Görüş Bildir