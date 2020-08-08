Portland kentinde devam eden ırkçılık karşıtı protestolar sırasında göstericiler 2 yaşlı kadına saldırdı.

ABD’de ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar aylardır birçok kentte devam ediyor.

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde haftalardır devam eden protestolar dün gece yeniden şiddet olaylarına dönüştü.

Göstericiler, kentin doğusunda bulunan karakola saldırdıkları sırada 2 yaşlıkadının tepkisi ile karşılaştı.

YAŞLI KADININ YÜZÜNE BOYA FIRLATTILAR

Eylemciler, kendilerine tepki gösteren yaşlı kadınlardan birinin yüzüne beyaz boya fırlatırken, erkek bir gösterici ise kadının üstüne yürüyerek bağırmaya başladı.

Yürümekte güçlük çeken diğer bir yaşlı kadın ise eylemcilerin yaktıkları ateşi söndürmek istediği sırada kadın bir gösterici tarafından engellenerek, sözlü saldırıya uğradı.

Görüntülerde göstericilerin boyalı saldırıya uğrayan yaşlı kadına ise "maskeni tak" diye bağırdıkları duyuluyor.

ABD'de 2 yaşlı kadın göstericilerin saldırısına uğradı VİDEO

