Dolar
7.2907
0.859%
Euro
8.5326
-0.9265%
Altın
2035.04
-1.3663%
Borsa
1060.59
2.5319%
G. Altın
477.149
-0.4753%
Bitcoin
84407.38
-1.3494%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 25 C
    ABD'de 2 yaşlı kadın göstericilerin saldırısına uğradı

    ABD'de 2 yaşlı kadın göstericilerin saldırısına uğradı

    Portland kentinde devam eden ırkçılık karşıtı protestolar sırasında göstericiler 2 yaşlı kadına saldırdı.
    • İHA
    • 08.08.2020 - 01:23
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 01:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de 2 yaşlı kadın göstericilerin saldırısına uğradı

    ABD’de ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar aylardır birçok kentte devam ediyor.

    Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde haftalardır devam eden protestolar dün gece yeniden şiddet olaylarına dönüştü.

    Göstericiler, kentin doğusunda bulunan karakola saldırdıkları sırada 2 yaşlıkadının tepkisi ile karşılaştı.

    ABD de 2 yaşlı kadın göstericilerin saldırısına uğradı #1

    YAŞLI KADININ YÜZÜNE BOYA FIRLATTILAR

    Eylemciler, kendilerine tepki gösteren yaşlı kadınlardan birinin yüzüne beyaz boya fırlatırken, erkek bir gösterici ise kadının üstüne yürüyerek bağırmaya başladı.

    Yürümekte güçlük çeken diğer bir yaşlı kadın ise eylemcilerin yaktıkları ateşi söndürmek istediği sırada kadın bir gösterici tarafından engellenerek, sözlü saldırıya uğradı.

    Görüntülerde göstericilerin boyalı saldırıya uğrayan yaşlı kadına ise "maskeni tak" diye bağırdıkları duyuluyor.

    ABD'de 2 yaşlı kadın göstericilerin saldırısına uğradı VİDEO

    ABD de 2 yaşlı kadın göstericilerin saldırısına uğradı #2

    ABD de 2 yaşlı kadın göstericilerin saldırısına uğradı #3

    ABD de 2 yaşlı kadın göstericilerin saldırısına uğradı #4

    Görüş Bildir