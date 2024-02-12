ABD'de gündem seçim: Halkın yüzde 86'sı, Biden'ı çok yaşlı buluyor Ülkede seçim öncesi yapılan ankette, seçmenlerin 5'te 4'ünden fazlası Başkan Joe Biden'ı bir dönem daha başkanlık yapamayacak kadar yaşlı olduğunu belirtti.

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AA & Ensonhaber

ABD, 2024 başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

Ülkede çalışmalar devam ederken seçmenler ise Başkan Joe Biden konusunda kararlı.

Bunu gözler önüne seren bir anket ise kamuoyuyla paylaşıldı.

Halk Biden'ı yaşlı buluyor

ABC News/Ipsos tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ın ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söyledi.

Trump için de benzer sonuç

9-10 Şubat'ta yapılan ankete göre, aynı kitlenin yüzde 59'u, Biden'la eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da ikinci dönem başkanlık için çok yaşlı olduğunu dile getirdi.

Yüzde 91'i aynı düşüncede

Anket sorularını cevaplayanların yüzde 27'si ise yalnızca Biden'ı bir dört yıl daha başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu belirtirken, bağımsız seçmenlerde bu rakam Biden için yüzde 91'e, Trump için yüzde 71'e çıktı.

Trump daha çok güven veriyor

Aynı ankete göre, ABD'li seçmenlerin çoğu (yüzde 44'e - 26), Trump'ın Biden'a göre ülke sınırlarını daha iyi koruyacağına inanıyor.

Ayrıca giderek daha fazla Amerikalı, ekonomi, suçla mücadele ve enflasyon gibi konularda Biden'dan daha çok Trump'a güveniyor.