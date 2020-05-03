ABD'de halk, parklara akın etti

ABD'de halk, parklara akın etti

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Koronavirüse aldırmayan New Yorklular, havanın da güzel olmasını fırsat bilerek Central Park'ı doldurdu.

Görüntüler, ABD'de koronavirüs salgınından en çok etkilenen bölge olan New York'ta kayda geçti.

Yaklaşık 320 bin vaka ve 24 binden fazla ölümün yaşandığı şehirde halk, havanın da güzel olmasıyla birlikte soluğu Central Park'ta aldı.

CENTRAL PARK'TA İNSAN KALABALIĞI

Sosyal mesafeye uyanlar kadar, uymayanların da olduğu görüldü.

New York'u, 123 bin 717 vaka ve 7 bin 742 ölümle New Jersey izliyor.