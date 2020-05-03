Dolar
7.0086
0.2933%
Euro
7.7038
0.744%
Altın
1700.38
0.8104%
Borsa
101110.11
-0.4776%
G. Altın
383.512
1.1486%
Bitcoin
61637.98
-0.3857%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    ABD'de halk, parklara akın etti

    Koronavirüse aldırmayan New Yorklular, havanın da güzel olmasını fırsat bilerek Central Park'ı doldurdu.
    • REUTERS
    • 03.05.2020 - 09:16
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'de halk, parklara akın etti

    Görüntüler, ABD'de koronavirüs salgınından en çok etkilenen bölge olan New York'ta kayda geçti.

    Yaklaşık 320 bin vaka ve 24 binden fazla ölümün yaşandığı şehirde halk, havanın da güzel olmasıyla birlikte soluğu Central Park'ta aldı.

    CENTRAL PARK'TA İNSAN KALABALIĞI

    Sosyal mesafeye uyanlar kadar, uymayanların da olduğu görüldü.

    New York'u, 123 bin 717 vaka ve 7 bin 742 ölümle New Jersey izliyor.

    Görüş Bildir