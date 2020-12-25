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    ABD'de hastalığını gizleyip işe gitti: 2 salgın başlattı

    Koronavirüse yakalandığını gizleyip işe giden bir şahıs, bölgesinde iki ayrı koronavirüs salgınına neden oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.12.2020 - 09:33
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 10:24
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    ABD'de hastalığını gizleyip işe gitti: 2 salgın başlattı

    ABD'nin Oregon eyaletinde bir işçi, koronavirüse yakalandı.

    Koronavirüse yakalandığını gizleyerek işe devam eden şahsın, Douglas bölgesinde iki ayrı koronavirüs salgınının nedeni olabileceği düşünülüyor.

    Oregon’daki yetkililer, eyaletteki son iki koronavirüs salgınının kaynağının büyük olasılıkla ‘süper bulaştırıcı eylemi’ olduğunu söyledi.

    SAKLADI

    Douglas bölge yetkilileri, bir kişinin hastalığını saklayarak işe gittiğini ve daha sonra virüs testinin pozitif çıktığını ifade etti.

    ABD de hastalığını gizleyip işe gitti: 2 salgın başlattı #1

    7 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

    Yetkililer, iki ayrı koronavirüs salgınının geriye doğru bu kişiye kadar izinin sürüldüğünü, ilk salgında 7 kişinin öldüğünü ve ikinci salgında ise yüzlerce kişinin kendini karantinaya almak zorunda kaldığını belirtti.

    1315 VAKA BULUNUYOR

    Douglas bölgesi yetkililerince yapılan 17 Aralık tarihli bir açıklamada, “Bu salgınlardan biri 7 ölümle sonuçlandı ve diğer son salgın nedeniyle 300 kişi/aile karantinada kaldı. Bu insanların şu anda hissettikleri derin üzüntüyü hayal bile edemiyoruz.” ifadelerine yer verilmişti.

    Oregon eyaletinin güneyinde bulunan ve yaklaşık 111 bin nüfusa sahip Douglas bölgesinde, salı günü itibarıyla toplamda 1315 koronavirüs vakası görüldü.

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