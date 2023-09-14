ABD'de havalimanı görevlileri, yolcuların bagajlarından hırsızlık yaptı Yolcuların çantalarından para çalan güvenlik görevlilerinin yaptığı hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Miami Uluslararası Havalimanı, şaşkınlık veren hırsızlık anlarına sahne oldu.

ABD'deki havalimanında görevli Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) görevlisi iki çalışan, yolcuların bagajlarından hırsızlık yaptı.

Güvenlik noktasından geçmek üzere çantalarını bantlara yerleştiren yolcular, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı.

Havalimanı görevlileri hırsızlık yaptı

33 yaşındaki Labarrius Williams ve 20 yaşındaki Josue Gonzalez'in güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, ikilinin, yolcuların çantalarından para çalmak üzere birlikte hareket ettikleri görüldü.

Şüpheli hareketlerde bulunan iki görevli, çantalardan para çaldıkları anda durumu yolculara belli etmemeye çalıştı.

Yolcunun cüzdanından 600 dolar çaldılar

Williams ve Gonzalez'in yanı sıra üçüncü bir TSA görevlisi Elizabeth Fuster da güvenlikten geçerken bir yolcunun cüzdanından 600 dolar çaldıkları iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklama beyanlarında Gonzalez ve Fuster'ın, tutuklanma sırasında haklarından feragat ettikleri ve yazılı itiraflarda bulundukları belirtiliyor. Mail'in haberine göre, Williams ise konuşmayı reddetti.

Haklarında karar verildi

Daha sonraki bir duruşmada Fuster aleyhindeki suçlamalar düştü. Gonzalez'in, bir devlet programına kabul edildiği ve bu programın tamamlanması halinde kendisine yöneltilen suçlamaların düşeceği belirtildi.

Gonzalez'e, iki mağdur yolcuya 700 dolar ödemesi, 25 saat kamu hizmeti yapması ve havalimanı güvenlik kimlik bilgilerinden vazgeçmesi emredildi.

Williams'ın aynı programa girmesi reddedilirken, mahkemeye çıkarılacak.