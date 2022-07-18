Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas Havalimanı'nda iki küçük uçağın çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas Havalimanı'nda Piper PA-46 tip ile Cessna 172 hafif motorlu iki küçük uçak havada çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken yetkililer yaşanan kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD'den açıklama yapıldı

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, "Edindiğimiz bilgilere göre, Piper PA-46 uçağı Cessna 172 ile çarpıştığı sırada inmeye hazırlanıyordu ve çarpışmanın ardından uçak, Piper 30-Right Pistinin doğusundaki açık araziye düştü." denildi.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre; playla ilgili soruşturma devam ediyor.

ABD'de havalimanında uçaklar çarpıştı - VİDEO



