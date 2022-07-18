Petrol
103.13
1.95%
Euro
17.7954
1.39%
Dolar
17.5048
0.60%
Altın
969.73
1.45%
Borsa
2439
2.37%
Bitcoin
384.589
4.34%
BTXN Coin
7.31
-1.74%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    ABD'de havalimanında uçaklar çarpıştı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas Havalimanı'nda iki küçük uçağın çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
    • 18.07.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 12:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de havalimanında uçaklar çarpıştı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas Havalimanı'nda Piper PA-46 tip ile Cessna 172 hafif motorlu iki küçük uçak havada çarpıştı.

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken yetkililer yaşanan kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

    ABD'den açıklama yapıldı

    Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, "Edindiğimiz bilgilere göre, Piper PA-46 uçağı Cessna 172 ile çarpıştığı sırada inmeye hazırlanıyordu ve çarpışmanın ardından uçak, Piper 30-Right Pistinin doğusundaki açık araziye düştü." denildi.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre; playla ilgili soruşturma devam ediyor.

    ABD'de havalimanında uçaklar çarpıştı - VİDEO


    ABD de havalimanında uçaklar çarpıştı #1

    ABD de havalimanında uçaklar çarpıştı #2

    ABD de havalimanında uçaklar çarpıştı #3


    İlginizi Çekebilir

    Kanser riskini azaltan 10 sebze
    Sağlık

    Kanser riskini azaltan 10 sebze

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrade

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    İstanbul'da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor
    Gündem

    İstanbul'da tatilcilerin dönüş trafiği sürüyor

    Görüş Bildir