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    ABD'de hırsız girdiği evin çimlerini biçti

    Çim biçme makinesini çalan hırsız, bir de girdiği evin çimlerini biçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:18
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    ABD'de hırsız girdiği evin çimlerini biçti

    ABD’nin Texas'ta bir evi soymakla suçlanan adam, evdeki güvenlik kameralarına yakalandı.

    Kamera görüntüleri, şüphelinin çim biçme makinesini aldığını, yakıt deposunu doldurduğunu ve ardından ev sahibinin çimlerini biçtiğini ortaya koydu.

    Makineyi bırakıp kaçtı

    1 Nisan akşamı yaşanan olayın ardından polis ekipleri eve geldi ancak söz konusu şüpheli, makineyi yakınlarda bırakarak kaçtı.

    Polis, şahsı görenlerin ihbarda bulunmalarını istedi.

    ABD'de hırsız girdiği evin çimlerini biçti VİDEO

    ABD de hırsız girdiği evin çimlerini biçti #1


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