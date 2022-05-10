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ABD'de hırsız girdiği evin çimlerini biçti

ABD'de hırsız girdiği evin çimlerini biçti

Çim biçme makinesini çalan hırsız, bir de girdiği evin çimlerini biçti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.