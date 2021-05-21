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    ABD’de hırsız polis kovalamacası kameraya yansıdı

    Çalıntı araçla polisten kaçan 5 hırsızlık şüphelisi, polisin dur ihtarına uymadı. Uzun süren kovalamacının ardından kaza yapan şahıslar, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 13:58
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    ABD’de hırsız polis kovalamacası kameraya yansıdı

    ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County kentinde polis, 18 yaş altı beş otomobil hırsızının peşine düştü.

    Polislerin dur ihtiranı uymayan gençler çalıntı araçla polisten kaçmaya başlayınca, yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

    O anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Trafiği tehlikeye atan genç hırsızlar, çalıntı araçları ile kaza yaparak durdu.

    Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı gençler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    ABD’de hırsız polis kovalamacası kameraya yansıdı VİDEO

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI

    Gençlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

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    ABD’de hırsız polis kovalamacası kameraya yansıdı #4

    ABD’de hırsız polis kovalamacası kameraya yansıdı #5

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