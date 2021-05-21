Çalıntı araçla polisten kaçan 5 hırsızlık şüphelisi, polisin dur ihtarına uymadı. Uzun süren kovalamacının ardından kaza yapan şahıslar, yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County kentinde polis, 18 yaş altı beş otomobil hırsızının peşine düştü.

Polislerin dur ihtiranı uymayan gençler çalıntı araçla polisten kaçmaya başlayınca, yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

O anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Trafiği tehlikeye atan genç hırsızlar, çalıntı araçları ile kaza yaparak durdu.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı gençler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

ABD’de hırsız polis kovalamacası kameraya yansıdı VİDEO



YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Gençlerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeni ile bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.