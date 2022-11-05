ABD'de hortum felaketinde, 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı

ABD'nin Oklahoma ve Texas eyaletlerini hortum felaketi oluştu. Oklahoma'da 1 kişi hayatını kaybederken, Texas'ta ise 10 kişi yaralandı.

Büyük yıkıcı güce sahip olan doğa felaketlerinden biri olan hortum, ABD'nin güneyini vurdu.

ABD'nin güneyinde yer alan Oklahoma ve Texas eyaletlerinde şiddetli hortum çıktı. Hortum

Hortum bir kişiyi canından aldı

Yaşanan felaket çevre ile ilgili birçok problemi beraberinde getirirken toplamda 10 kişi yaralandı ve 1 kişi hayatını kaybetti.

Hortumun büyük hasarlar oluşturması sebebiyle yaklaşık 7 bin nüfuslu Idabel bölgesinde; bir kilise, tıp merkezi ve bir okul yıkıldı.

"Tam bir yıkım oldu"



McCurtain County acil durum yönetim koordinatörü Steven Carter, "Idabel'in güney ve doğu taraflarında tam bir yıkım oldu." dedi.

Oklahoma Valisi Kevin Stitt, arama kurtarma ekiplerinin ve jeneratörlerin Idabel bölgesine gönderildiğini belirterek, "Hortumlardan etkilenen Oklahomalılar için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Texas'ta 50 ev hasar gördü

ABD Ulusal Hava Durumu Servisinin yapmış olduğu açıklamalarda, meydana gelen hortumun şidddetli bir şekilde etkisini gösterdiği diğer eyaletin Texas olduğunu söylendi.

İHA'nın haberine göre, Texas'a bağlı Lamar County bölgesinde ise yetkililer, en az 50 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını, 2'si ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığını açıkladı.







