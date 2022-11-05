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    ABD'de hortum felaketinde, 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı

    ABD'nin Oklahoma ve Texas eyaletlerini hortum felaketi oluştu. Oklahoma'da 1 kişi hayatını kaybederken, Texas'ta ise 10 kişi yaralandı.
    • 05.11.2022 - 15:57
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 16:14
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    ABD'de hortum felaketinde, 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı

    Büyük yıkıcı güce sahip olan doğa felaketlerinden biri olan hortum, ABD'nin güneyini vurdu.

    ABD'nin güneyinde yer alan Oklahoma ve Texas eyaletlerinde şiddetli hortum çıktı. Hortum

    Hortum bir kişiyi canından aldı

    Yaşanan felaket çevre ile ilgili birçok problemi beraberinde getirirken toplamda 10 kişi yaralandı ve 1 kişi hayatını kaybetti.

    Hortumun büyük hasarlar oluşturması sebebiyle yaklaşık 7 bin nüfuslu Idabel bölgesinde; bir kilise, tıp merkezi ve bir okul yıkıldı.

    ABD'de hortum felaketi VİDEO

    "Tam bir yıkım oldu"

    McCurtain County acil durum yönetim koordinatörü Steven Carter, "Idabel'in güney ve doğu taraflarında tam bir yıkım oldu." dedi.

    Oklahoma Valisi Kevin Stitt, arama kurtarma ekiplerinin ve jeneratörlerin Idabel bölgesine gönderildiğini belirterek, "Hortumlardan etkilenen Oklahomalılar için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Texas'ta 50 ev hasar gördü

    ABD Ulusal Hava Durumu Servisinin yapmış olduğu açıklamalarda, meydana gelen hortumun şidddetli bir şekilde etkisini gösterdiği diğer eyaletin Texas olduğunu söylendi.

    İHA'nın haberine göre, Texas'a bağlı Lamar County bölgesinde ise yetkililer, en az 50 evin hasar gördüğünü veya yıkıldığını, 2'si ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

    ABD de hortum felaketinde, 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı #1

    ABD de hortum felaketinde, 1 kişi öldü 10 kişi yaralandı #2


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