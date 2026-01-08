ABD'de ICE polisi, vurarak öldürdüğü kadına tıbbi müdahaleye izin vermedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de bir polis şiddeti olayı daha yaşandı.

Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde kaçak göçmenlere karşı operasyon yürüten Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, operasyonu takip ettiği belirtilen ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü.

BİR ABD vatandaşının vurulması ülke ve dünyada tartışmalar yaratırken, olayın ardından yaşananlar kameralara yansıdı.

DOKTOR MÜDAHALESİNE İZİN VERİLMEDİ

Olay yerinde bulunan, ve yaralanan kadına yaklaşmak isteyen bir vatandaşa polisler engel oldu. O anlar bir telefon kamerasıyla kaydedildi.

"Nabzını kontrol edebilir miyim?" diye soran vatandaş, "Hayır, hemen geri çekilin." cevabını aldı.

Polisin, "Ben doktorum." diyen adama yanıtı ise "Umrumda değil." oldu.

OLAY YERİNDE SAĞLIK GÖREVLİLERİ YOKTU

Doktorun yaralıyla ilgilenmesine izin vermeyen polisler, kendi sağlık görevlilerinin bulunduğunu belirtti.

Buna karşılık, başka bir vatandaşın "Neredeler?" şeklinde bağırması videoya yansıdı.

OLAY

ICE polisleri, Minneapolis'teki göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonları ile kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan sürücü kadına, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkat çekmişti.