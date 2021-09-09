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    ABD’de Ida Kasırgası: Louisiana eyaletinde ölü sayısı 26'ya yükseldi

    Ida Kasırgası'nın vurduğu Louisiana eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıkarken, eyalet genelinde 342 bin insanın hala elektrikten yoksun olduğu belirtildi.
    • AA
    • 09.09.2021 - 08:35
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 09:17
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    ABD’de Ida Kasırgası: Louisiana eyaletinde ölü sayısı 26'ya yükseldi

    Ida Kasırgası dolayısıyla ABD'nin Louisiana eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11 kişi daha artarak 26'ya yükseldiği belirtildi.

    New Orleans kenti sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni ölümlerinin çoğunun, elektrik başta olmak üzere hala birçok temel ihtiyaçtan mahrum kalan ve aşırı sıcağa dayanamayan yaşlılar arasında yaşandığı kaydedildi.

    342 BİN İNSAN HALA ELEKTRİKTEN YOKSUN

    Kasırgadan iki gün sonra uygulanmaya başlanan 20.00-06.00 arası sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ifade edilirken, Louisiana genelinde yaklaşık 342 bin insanın hala elektrikten yoksun olduğu, okulları tahrip olan 250 bin öğrencinin de sınıflara dönemediği bilgisi paylaşıldı.

    ABD’de Ida Kasırgası: Louisiana eyaletinde ölü sayısı 26 ya yükseldi #1

    3 HAFTAYI BULABİLİR

    Kategori 4 şiddetindeki İda Kasırgası'nın 29 Ağustos'ta 240 kilometreden fazla hızla vurduğu Louisiana eyaleti ile Mississippi ve Alabama'da ilk belirlemelere göre 4 kişi ölmüş, ilerleyen günlerde bu rakam 15'e yükselmişti.

    Bölgede binlerce kişinin evi tahrip olurken kasırgadan en fazla etkilenen Louisiana eyaletinde, bazı bölgelere yeniden elektrik verilmesinin 3 hafta sürebileceği açıklanmıştı.

    KUZEYDOĞU EYALETLERİNDE EN AZ 50 ÖLÜ

    Kuzeye ilerlerken yavaşlayan ve tropikal fırtınaya dönüşen kasırganın neden olduğu yağışlar nedeniyle kuzeydoğu eyaletlerinde en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

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