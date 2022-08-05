Petrol
93.61
0.32%
Euro
18.4007
0.14%
Dolar
17.9483
0.22%
Altın
1.034
0.29%
Borsa
2724
1.46%
Bitcoin
408.064
-0.91%
BTXN Coin
8.34
-5.11%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    ABD'de iki evde patlama meydana geldi

    Nebraska'da iki evde meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü açıklandı. Patlamaların saldırı sonucu olduğu bildirildi.
    • 05.08.2022 - 01:51
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 02:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de iki evde patlama meydana geldi

    ABD'nin Nebraska eyaletinde iki farklı evde iki ayrı patlama oldu. Polisin saldırı ihtimali üzerinde durduğu olaylarda dört kişi hayatını kaybetti.

    Polis ve itfaiye ekipleri patlama yaşandığı ve ardından yangın çıktığı ihbarı üzerine olaya müdahale etti.

    İkinci yangın ihbarı geldi

    Yangın söndürme çalışmaları sürerken yine aynı bölgeden ikinci bir yangın ihbarı daha geldi.

    ABD de iki evde patlama meydana geldi #1

    4 kişi hayatını kaybetti

    İlk evde bir ikinci evde ise üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis patlamaların yüksek ihtimalle saldırı olduğunu düşünüyor.

    Silah sesi duyuldu

    AA'nın haberine göre, bölgede kameralara yakalanan bir araç aranıyor. Bölge halkı gazetecilere, ikinci patlamadan hemen önce silah sesi duyduklarını söylese de polis bu konuda yorum yapmadı.

    ABD de iki evde patlama meydana geldi #2


    İlginizi Çekebilir

    Çinlilerin tepkisi: Uçağını düşürün
    Dünya

    Çinlilerin tepkisi: Uçağını düşürün

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Genç iş insanı bulduğu yeni kripto projesini açıklıyor!

    İstanbul'da yapılan eş zamanlı denetimde 267 şüpheli tespit edildi
    3. Sayfa

    İstanbul'da yapılan eş zamanlı denetimde 267 şüpheli tespit edildi

    Görüş Bildir