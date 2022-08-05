ABD'de iki evde patlama meydana geldi

Nebraska'da iki evde meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü açıklandı. Patlamaların saldırı sonucu olduğu bildirildi.

ABD'nin Nebraska eyaletinde iki farklı evde iki ayrı patlama oldu. Polisin saldırı ihtimali üzerinde durduğu olaylarda dört kişi hayatını kaybetti.



Polis ve itfaiye ekipleri patlama yaşandığı ve ardından yangın çıktığı ihbarı üzerine olaya müdahale etti.

İkinci yangın ihbarı geldi

Yangın söndürme çalışmaları sürerken yine aynı bölgeden ikinci bir yangın ihbarı daha geldi.

4 kişi hayatını kaybetti

İlk evde bir ikinci evde ise üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis patlamaların yüksek ihtimalle saldırı olduğunu düşünüyor.

Silah sesi duyuldu

AA'nın haberine göre, bölgede kameralara yakalanan bir araç aranıyor. Bölge halkı gazetecilere, ikinci patlamadan hemen önce silah sesi duyduklarını söylese de polis bu konuda yorum yapmadı.



