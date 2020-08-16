ABD'de ikizlerle evlenen ikizler aynı anda hamile kaldı

İkiz kız kardeşler, İkizler Günü Festivali'nde tanıştıkları ikiz eşleri ile evlendi. Çiftin nikahını ikiz memurlar kıydı. Aynı evde yaşayan ikiz çiftler, hamileliklerini de aynı anda duyurdu.

ABD'nin Ohio eylateninin Twinsburg kentinde 2018 yılında düzenlenen İkizler Günü Festivali'nde, ikiz kız kardeş ile ikiz erkek kardeşler nikah kıymıştı.

İkizlerle evlenen tek yumurta ikizi kardeşler, hamile olduklarını sosyal medya üzerinden aynı anda duyurdu.

GENETİK KARDEŞ OLACAKLARINI SÖYLÜYORLAR

Dünyaya gelecek çocuklarının yalnızca kuzen olmayacaklarını ve genetik anlamda kardeş de olacağını belirten ikizler, "Onlarla tanışmak ve onların da birbirleriyle tanışmaları için sabırsızlanıyoruz." dedi.

NİKAHLARINI İKİZ MEMURLAR KIYDI

Evliliklerinden bir yıl önce birbirleriyle tanışarak “Aynı anda iki kez” temasıyla düzenlenen seremonide çiftlerin nikahını da ikiz memurlar kıymıştı.

HEYECANLILAR

Josh Salyers ile evli olan Brittany aynı evde yaşamaya ve çocuklarını birlikte büyütmeye dair büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.

"BİR BÜTÜNÜN İKİ YARISI"

Küçük yaşlardan itibaren aynı biçimde giyinmek, aynı aktiviteleri yapmak gibi birçok konuda birlikte hareket eden ikiz kız kardeşler “bir bütünün iki yarısı” olduklarını düşünüyor.

KÜÇÜKKEN DE BUNUN HAYALİNİ KURUYORLARDI

Brianna, “Hakikaten bir peri masalının gerçek olması gibi. Tek yumurta ikizleriyle evlenmek bizim için çok önemliydi. Küçük kız çocuklarıyken bile anaokulunda gelecekte kendimizi bu şekilde gördüğümüzü hatırlayabiliyorum. Bu şansın inanılmaz derecede düşük olduğunu biliyorduk” diye belirtti.