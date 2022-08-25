Tek yumurta ikizi kız kardeşler, tek yumurta ikizi erkek kardeşlerle evlendi. Çocukları dünyaya gelen çiftler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Brittany ve Briana Deane, tek yumurta ikizi olarak dünyaya geldi.

ABD'de yaşayan 35 yaşındaki Deane kardeşler, küçük yaşlardan beri birbirinden ayrılmadı ve bir gün kendileri gibi tek yumurta ikizleriyle evlenmeyi hayal etti.

Tek yumurta ikizi kardeşlerin konuşulan evliliği

İki kız kardeş, kendileriyle aynı fikirde olan 37 yaşındaki tek yumurta ikizi Jeremy ve Josh Salyers ile dünyaevine girdi.

Sosyal medyada paylaştıkları videolarla dikkatleri üzerine çeken her iki çiftin de oğulları dünyaya geldi.

ABD'de ikizlerle evlenen ikizler dikkat çekiyor ViDEO

Hem kuzen hem de genetik kardeş

New York Post'un haberine göre, ikiz kardeşlerle ilgili şaşırtıcı ayrıntı sadece bu değil. Kuzen olan Jax ve Jet, aynı zamanda genetik kardeş.

Haberde, "Son derece nadir olan dörtlü ikizler, tek yumurta ikizleri grubunun başka bir tek yumurta ikizleri grubundan çocuğu olduğunda ortaya çıkıyor.

Kuzen olsalar da, çocuklar genetik olarak aynı anne babadan doğan kardeşlere daha yakın oluyor." bilgisi paylaşıldı.

Takipçilerin "dörtlü ikizler" çıkmazı

Takipçilerinden bazıları “dörtlü ikizler” konusundaki kafa karışıklığı yaşadığını söylerken, diğerleri ise böylesine benzersiz aile yapısından duydukları memnuniyeti aktardı.

"Harika olacağını düşündük"

Briana, "Örtüşen gebeliklere sahip olacağımızı umuyorduk. Harika olacağını düşündük." dedi.

Öte yandan her iki çift, hayatlarını aynı evin çatısı altında sürdürüyor.