ABD’de ilk Omicron vakası, Kaliforniya'da ortaya çıktı

23 ülkede görülen koronavirüsün yeni varyantı Omicron'a ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de rastlandı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray’da basın toplantısı gerçekleştirdi.

ABD'DE İLK OMİCRON VAKASI

Fauci, California ve San Francisco Kamu Sağlığı Birimi ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Kaliforniya’da 1 kişide koronavirüsün yeni mutasyonu Omicron’u tespit ettiğini açıkladı.

GÜNEY AFRİKA'DAN DÖNEN KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Anthony Fauci söz konusu kişinin, aşılı olduğunu, 22 Kasım’da Güney Afrika’dan döndüğünü ve testinin 29 Kasım’da testi pozitif çıktığını söyleyerek hafif semptomlarının bulunduğunu aktardı.

"ABD’de ilk Omicron vakasının tespit edilmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyorduk" diyen Fauci, “Sanırım şu anda olanlar, insanların aşı olmasının neden önemli olduğuna dair başka bir örnek" ifadelerini kullandı.

DSÖ: EN AZ 23 ÜLKEDE RASTLANDI

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un Omicron mutasyonuna en az 23 ülkede rastlandığını ve bu sayının artması beklendiğini açıkladı.

"SEYAHAT YASAKLARI YAYILMASINI ENGELLEMEYECEK"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu, yolcuların seyahatten önce ve/veya varışta taranması ya da uluslararası yolculara karantina uygulanması gibi yeni mutasyonun yayılmasını geciktirmeye veya azaltmaya yönelik önlemleri içeriyor. Seyahat yasakları, Omicron'un uluslararası yayılmasını engellemeyecek ve yaşam, geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturacaktır" dedi.