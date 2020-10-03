ABD’de işe alınan genç kızın sevinci

İş başvurusu yaptığı restoran tarafından işe alındığını öğrenen genç kızın sevinç dansı sosyal medyada viral oldu.

ABD’nin Georgia eyaleti Decatur şehrindeki bir restoran tarafından iş başvurusu kabul edilen Dakara Spence, işe kabul edildiğini öğrendikten sonra mutluluğunu doyasıya yaşadı.

O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, sosyal medyada ‘Kay kay’ olarak bilinen genç kızın, restoranla yaptığı görüşmeden sonra binadan çıktığı ve park yerine doğru yürüdüğü görüldü.

KONTROL ETTİ VE DANSA BAŞLADI

Genç kız daha sonra aniden durarak önce kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için etrafına baktı, daha sonra da dans etmeye başladı.

İşe alınan kadın mutluluktan dans etti İZLE

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Spence isimli kişi ise güvenlik kamerasına yansıyan bu anı sosyal medya hesabından “Az önce bu genç kızı işe aldım. Bu da onun tepkisi oldu” ifadeleriyle paylaştı.

Genç kızın videosu kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.