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ABD’de itfaiye aracının dehşet saçtığı anlar
ABD’de yangın ihbarı alan itfaiye aracı, önce cipe daha sonra da kontrolünü kaybederek akaryakıt istasyonunda yakıt alan araca çarptı.
- DHA
- 02.04.2021 - 11:16
- Güncelleme : 02.04.2021 - 12:09
ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde, yangın ihbarı üzerine hızla seyreden itfaiye aracı ortalığı savaş alanına çevirdi.
İtfaiye aracı, önce cipe ardından da kontrolünü kaybederek akaryakıt istasyonunda yakıt alan başka bir aracı çarptı.
Kaza anı işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Meydana gelen kazada akaryakıt istasyonunda ufak çaplı yangın meydana geldi. Yerel medya, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.
ABD’de itfaiye aracının dehşet saçtığı anlar VİDEO