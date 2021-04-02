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    ABD’de itfaiye aracının dehşet saçtığı anlar

    ABD’de yangın ihbarı alan itfaiye aracı, önce cipe daha sonra da kontrolünü kaybederek akaryakıt istasyonunda yakıt alan araca çarptı.
    • DHA
    • 02.04.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 12:09
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    ABD’de itfaiye aracının dehşet saçtığı anlar

    ABD’nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde, yangın ihbarı üzerine hızla seyreden itfaiye aracı ortalığı savaş alanına çevirdi.

    İtfaiye aracı, önce cipe ardından da kontrolünü kaybederek akaryakıt istasyonunda yakıt alan başka bir aracı çarptı.

    Kaza anı işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı.

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Meydana gelen kazada akaryakıt istasyonunda ufak çaplı yangın meydana geldi. Yerel medya, kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

    ABD’de itfaiye aracının dehşet saçtığı anlar VİDEO

    ABD itfaiye kaza

    ABD itfaiye kaza

    ABD itfaiye kaza

    ABD itfaiye kaza

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