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- ABD'de kamyonun içerisinde 46 ceset bulundu
ABD'de kamyonun içerisinde 46 ceset bulundu
ABD'de bir kamyonun içerisinde göçmen olduğu düşünülen 46 kişinin ölüsü bulundu. En az 16 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
- 28.06.2022 - 04:44
- Güncelleme : 28.06.2022 - 05:26
ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğu düşünülen 46 kişi ölü tespit edildi.
16 kişi hastaneye kaldırıldı
Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Göçmen oldukları düşünülüyor
Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.
Resmi açıklama yapılmadı
AA'nın haberine göre, San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.