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ABD'de kamyonun içerisinde 46 ceset bulundu

ABD'de kamyonun içerisinde 46 ceset bulundu

ABD'de bir kamyonun içerisinde göçmen olduğu düşünülen 46 kişinin ölüsü bulundu. En az 16 kişi ise hastaneye kaldırıldı.