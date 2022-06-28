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    ABD'de kamyonun içerisinde 46 ceset bulundu

    ABD'de bir kamyonun içerisinde göçmen olduğu düşünülen 46 kişinin ölüsü bulundu. En az 16 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
    • 28.06.2022 - 04:44
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 05:26
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    ABD'de kamyonun içerisinde 46 ceset bulundu

    ABD basınında yer alan habere göre, San Antonio kentinde terk edilmiş bir kamyon içinde göçmen olduğu düşünülen 46 kişi ölü tespit edildi.

    16 kişi hastaneye kaldırıldı

    Kamyondaki 16 kişi ise bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

    ABD de kamyonun içerisinde 46 ceset bulundu #1

    Göçmen oldukları düşünülüyor

    Kamyonda bulunanların yasa dışı yollardan ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

    ABD de kamyonun içerisinde 46 ceset bulundu #2

    Resmi açıklama yapılmadı

    AA'nın haberine göre, San Antonio Polis Departmanı'nın kamyonun sürücüsünü aradığı belirtilirken, olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    ABD de kamyonun içerisinde 46 ceset bulundu #3

    ABD de kamyonun içerisinde 46 ceset bulundu #4


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