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    ABD'de kar fırtınası can aldı: 4 ölü

    Ülkenin doğu yakasında 60 milyondan fazla kişiyi etkileyen sezonun ilk kar fırtınası, 4 kişinin ölümüne sebep oldu.
    • AA
    • 18.12.2020 - 09:02
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 09:07
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    ABD'de kar fırtınası can aldı: 4 ölü

    ABD'ye sezonun ilk karı yağdı.

    Yağışla beraber, Kuzey Carolina’dan Maine eyaletine kadar ülkenin doğu sahillerinde kar fırtınası etkili oldu.

    Fırtına nedeniyle en az 14 eyalette alarma geçildi.

    4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yetkililer, Kuzey Carolina, Virginia ve Pennsylvania’da meydana gelen kazalarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirerek bazı bölgelerde görüş mesafesinin sıfıra düşmesi nedeniyle trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

    Poveroutage sitesine göre dün gece Virgina’da 35 bin, New York ve New Jersey civarında 12 bin, ve Massachusetts’de 9 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

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