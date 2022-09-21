ABD'de kavgayı ayırmaya çalışan öğretmen yumruk yedi

ABD'de kavgayı ayırmaya çalışan öğretmen yumruk yedi

Okuldaki yumruklu kavgada araya girmek isteyen öğretmen, neye uğradığını şaşırdı.

ABD'nin Louisiana eyaletindeki bir okulda, öğrenciler kavgaya tutuştu.

İki öğrenci, şiddetli kavga sırasında birbirlerine yumruklarıyla saldırdı.

Sınıfta ortalık karışırken, diğer öğrenciler kavgayı yatıştırmakta güçlük çekti.

Yumruklu saldırının hedefi oldu

Bunun üzerine öğretmen devreye girerek iki öğrenciyi durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Öğrencilerden birinin attığı yumruk, araya girmek isteyen öğretmenin yüzüne geldi.

"Öğretmenin burnunu kırdın"

Kavgayı izleyenlerden biri, o anlara tanıklık ederken, "Kahretsin! Öğretmenin burnunu kırdın." diye bağırdı.

Mail'in aktardığına göre, öğretmen, sınıfın güvenli hale gelmesinden ve çocukların sakinleştirilmesinden sonra tedavi görmek için okuldan ayrıldı.

ABD'de kavgayı ayırmaya çalışan öğretmen yumruk yedi ViDEO