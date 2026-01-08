ABD'de kilise otoparkında silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de silahlı saldırı...

News'ün Salt Lake City Polis Departmanı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre İsa Mesih'in Ahir Zaman Azizleri Kilisesi'nin toplantı evindeki cenaze töreninde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İhbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 3'ü ağır 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik görevlilerince kilisenin çevresindeki bazı yollar ulaşıma kapatıldı, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

TÖRENDE KAVGA ÇIKTI İDDİASI

ABD basınının bölge sakinlerine dayandırdığı haberlerde toplantı evindeki törende tartışma çıktığı, daha sonra silah seslerinin duyulduğu öne sürüldü.