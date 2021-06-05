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- ABD'de kokpite girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı
ABD'de kokpite girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı
- İHA
- 05.06.2021 - 14:33
- Güncelleme : 05.06.2021 - 15:13
ABD'de Delta Havayolları'na ait Los Angeles-Nashville seferini gerçekleştiren yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı.
Yolculardan birinin kilidi zorlayıp kokpite girmeye çalıştığı belirtildi.
Kabin görevlilerinin durumu kokpit ekibine bildirdiği, daha sonra yolcuya müdahale edildiği aktarıldı.
O ANLARI KAYDA ALDI
Uçaktaki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, yere yatırılan yolcunun ellerinin arkasından bağlandığı ve uçağın arka kısmını götürüldüğü anlar kameraya yansıdı.
Panik anlarının yaşandığı sırada uçağın New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque'ye yönlendirildiği ve acil iniş yaptığı kaydedildi.
ABD'de kokpite girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı ViDEO
GÖZALTINA ALINDI
Uçağın güvenli bir şekilde indiğini açıklayan Delta Havayolları yetkilileri, kokpite girmeye çalışan yolcunun yerel polis ve FBI tarafından uçaktan çıkarıldığını bildirdi.
Uçuşu aksatan yolcu gözaltına alındı.