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    ABD'de kokpite girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı

    Los Angeles-Nashville seferini yapan uçakta kokpite girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı. Yolcuyu uçaktan FBI ve yerel polis ekipleri çıkardı.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 14:33
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 15:13
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    ABD'de kokpite girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı

    ABD'de Delta Havayolları'na ait Los Angeles-Nashville seferini gerçekleştiren yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı.

    Yolculardan birinin kilidi zorlayıp kokpite girmeye çalıştığı belirtildi.

    Kabin görevlilerinin durumu kokpit ekibine bildirdiği, daha sonra yolcuya müdahale edildiği aktarıldı.

    O ANLARI KAYDA ALDI

    Uçaktaki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, yere yatırılan yolcunun ellerinin arkasından bağlandığı ve uçağın arka kısmını götürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

    Panik anlarının yaşandığı sırada uçağın New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque'ye yönlendirildiği ve acil iniş yaptığı kaydedildi.

    ABD'de kokpite girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı ViDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Uçağın güvenli bir şekilde indiğini açıklayan Delta Havayolları yetkilileri, kokpite girmeye çalışan yolcunun yerel polis ve FBI tarafından uçaktan çıkarıldığını bildirdi.

    Uçuşu aksatan yolcu gözaltına alındı.

    ABD de kokpite girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı #1

    ABD de kokpite girmeye çalışan yolcu gözaltına alındı #2

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