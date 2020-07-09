ABD'de korona bilançosu 135 bine yaklaştı

Ülkede salgın sebebiyle son 24 saatte 906 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 134 bin 924'e yükseldi.

Koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ADB'de, ölümler devam ediyor.

Güncel verilere göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 906 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 134 bin 924 oldu.

VAKA SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Ülkedeki vaka sayısında da son 24 saatte rekor artış yaşandı. Vaka sayısı bir günde 62 bin 10 artarak 3 milyon 160 bin 321'e ulaştı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 719 bin 660 vakayla Brezilya, 771 bin 866 vakayla Hindistan ve 707 bin 301 vakayla Rusya izliyor.

NEW YORK'TA 32 BİN 311 ÖLÜM

Öte yandan, salgından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise şimdiye kadar 424 bin 263 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 311 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 296 binden fazla vakayla California ve 229 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor.

ABD'de koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 39 milyon 500 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 393 bini geçti.