ABD'de korona bilançosu 166 bin 273 oldu

ABD'de korona bilançosu 166 bin 273 oldu

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak, 166 bin 273'e yükseldi.

Salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de, bilanço artmaya devam ediyor.

Paylaşılan güncel verilere göre, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 653 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 166 bin 273'e çıktı.

BİR GÜNDE 52 BİN 708 VAKA

Vaka sayısı ise son 24 saatte 52 bin 708 artışla 5 milyon 253 bin 765'e ulaştı. Ülkede salgını atlatanların sayısı 2 milyon 717 bini, test yapılanların sayısı da 66 milyon 190 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 57 bin 470 vakayla Brezilya, 2 milyon 287 bin 511 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 574 bin 240 vakayla Kaliforniya, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 536 bin 961 vakayla Florida ve 518 bin 704 vakayla Teksas takip ediyor.