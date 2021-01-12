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- ABD'de korona testi yapılan gorillerin sonucu pozitif çıktı
ABD'de korona testi yapılan gorillerin sonucu pozitif çıktı
- İHA
- 12.01.2021 - 12:17
- Güncelleme : 12.01.2021 - 13:09
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego Safari Parkı yetkilileri, 6 Ocak'ta gorillerden ikisinin öksürmeye başlamasının ardından Kaliforniya Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği Laboratuvar Sistemi (CAHFS) tarafından gorillere test yapıldı.
DIŞKI ÖRNEKLERİ ALINDI
Gorillerden alınan dışkı örnekleri üzerinden analiz süreci başlarken, örnekler ABD Tarım Bakanlığına (USDA) bağlı Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarları’na (NVSL) gönderildi.
MUTASYONLU VİRÜS TESPİT EDİLDİ
Gorillere, 8 Ocak'ta yapılan ön testlerin sonucunda ise koronavirüse rastlandı. Testler sonucunda 2 gorilde, koronavirüsün yeni mutasyonu olan SARS-CoV-2 tespit edildi.
Yetkililer ise, aynı zamanda virüsün diğer hayvanlarda da olabileceğine dikkat çekiyor. Konu hakkında yürütülen araştırmalarda, bazı primatların SARS-CoV-2 ile enfeksiyona duyarlı olduğunu doğruladı.