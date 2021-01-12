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    ABD'de korona testi yapılan gorillerin sonucu pozitif çıktı

    ABD’deki San Diego Safari Parkı'nda bulunan 2 gorilin, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını belirtildi.
    • İHA
    • 12.01.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 13:09
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    ABD'de korona testi yapılan gorillerin sonucu pozitif çıktı

    ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Diego Safari Parkı yetkilileri, 6 Ocak'ta gorillerden ikisinin öksürmeye başlamasının ardından Kaliforniya Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği Laboratuvar Sistemi (CAHFS) tarafından gorillere test yapıldı.

    DIŞKI ÖRNEKLERİ ALINDI

    Gorillerden alınan dışkı örnekleri üzerinden analiz süreci başlarken, örnekler ABD Tarım Bakanlığına (USDA) bağlı Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarları’na (NVSL) gönderildi.

    ABD de korona testi yapılan gorillerin sonucu pozitif çıktı #1

    MUTASYONLU VİRÜS TESPİT EDİLDİ

    Gorillere, 8 Ocak'ta yapılan ön testlerin sonucunda ise koronavirüse rastlandı. Testler sonucunda 2 gorilde, koronavirüsün yeni mutasyonu olan SARS-CoV-2 tespit edildi.

    ABD de korona testi yapılan gorillerin sonucu pozitif çıktı #2

    Yetkililer ise, aynı zamanda virüsün diğer hayvanlarda da olabileceğine dikkat çekiyor. Konu hakkında yürütülen araştırmalarda, bazı primatların SARS-CoV-2 ile enfeksiyona duyarlı olduğunu doğruladı.

    ABD de korona testi yapılan gorillerin sonucu pozitif çıktı #3

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