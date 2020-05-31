ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 105 bin 611 oldu

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 105 bin 611 oldu

Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1029 artarak 105 bin 611'e yükselirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 818 bin 983'e ulaştı.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 318 artarak 1 milyon 818 bin 983'e ulaştı.

ÖLÜ SAYISI 105 BİN 611'E YÜKSELDİ

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1029 artarak 105 bin 611'e çıktı.

ABD'yi, 501 bin 985 vakayla Brezilya, 405 bin 843 vakayla Rusya ve 286 bin 308 vakayla İspanya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, salgın hız kesse de New York, halen ABD'de koronavirüsten en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 378 bin 951 vakanın görüldüğü eyalette 29 bin 829 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 161 bine yakın vakayla New Jersey ve 119 bine yakın vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şu ana kadar koronavirüs yapılan kişi sayısı 17 milyon 300 bini, iyileşen sayısı da 535 bini geçti.