ABD'de koronavirüs bilançosu 187 bin 232 oldu

ABD'de koronavirüs bilançosu 187 bin 232 oldu

Ülkede bir günde 357 kişi daha, virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de, bilanço artmaya devam ediyor.

Ülkedeki güncel verilere göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 357 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle toplam can kaybı 187 bin 232'ye çıktı.

BİR GÜNDE 34 BİN 543 VAKA

Vaka sayısı da son 24 saatte 34 bin 543 artışla 6 milyon 175 bin 600'e ulaştı. Ülkede iyileşen sayısı 3 milyon 425 bini, test yapılanlar ise 81 milyon 833 bini geçti.

Öte yandan, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 862 bin 311 vakayla Brezilya, 3 milyon 641 bin 48 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 705 bin 866 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 638 bin 947 vakayla Teksas ve 621 bin 586 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 21 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.